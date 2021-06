Gemeinderat Spiesen-Elversberg : Teilnutzung der Glückauf-Halle in Arbeit

Im Zuge der umfassenden Sanierungsarbeiten in der Glückauf-Halle wurden technische Mängel festgestellt, die einen Hallenbetrieb derzeit nicht ermöglichen. Mit dieser Fotomontage wies die Gemeinde 2019 auf die Situation hin. Jetzt ist eine Teilnutzung in Sicht. Foto: Schwarz

Spiesen-Elversberg Außerdem brachte der Gemeinderat Spiesen-Elversberg bei seiner Juni-Sitzung diverse Bauvorhaben auf den Weg.

Kleine Geldbeträge, größere und riesengroße standen bei der Online-Sitzung des Gemeinderates Spiesen-Elversberg im virtuellen Raum. Los ging’s mit der fast bescheidenen Summe von 714 Euro, mit welcher die Gemeinde zur Sanierung des maroden Daches der Kita St. Ludwig in Spiesen beiträgt. Beitragen muss. Im April hatte das Bistum Trier einen Zuschuss beantragt, anerkannt wurden vom Kultusministerium 3570 Euro. Da sich die „Sitzgemeinde“ in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit angemessen zu beteiligen hat – regulär mindestens 20 Prozent der zuwendungsfähigen Investitionskosten - kam es zu dem obengenannten Betrag. Fast 30 mal so viel geht der Gemeinde durch die im Mai vom Rat beschlossene Aufhebung des Bebauungsplans „Im Großenbruch“, 3. Abschnitt verloren. Die Einnahmen aus den Verkäufen der dort vorgesehenen Baugrundstücke wurden im Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2022 mit 200 000 Euro veranschlagt. Um das Investitionsprogramm entsprechend der bisherigen mittelfristigen Planung fortzuführen, ist es notwendig, entsprechende Einzahlungen anderweitig zu akquirieren, wofür wohl nur Grundstücksverkäufe in Frage kommen, etwa an der Kirche, so Bürgermeister Bernd Huf.