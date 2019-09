Kreis Neunkirchen : SZ-Leser erkennen den Russischen Bär

Spiesen-Elversberg SZ-Leser Werner Butz hat den Falter erkannt, der auf dem Foto von Harald Bettinger aus Spiesen-Elversberg (SZ vom 17. September, Seite C 6) zu sehen ist: Es zeigt den Russischen Bär (Euplagia quadripunctaria).

Auch Kerstin Schille aus Kohlhof hat den „Russichen Bär“ erkannt und uns unter anderem folgendes geschrieben: „Die Falter kommen in Süd- und Mitteleuropa, nördlich bis zum Harz vor. Sie bevorzugen halboffenes Gelände, wie zum Beispiel Steinbrüche, Fluss- und Bachränder, Trockenrasen und felsige Täler und Hänge. Sie sind in sonnigem, trockenem wie auch in feuchtem, halbschattigem Gelände zu finden. Die Falter fliegen in einer Generation von Juli bis September. Sie sind nicht häufig, aber in manchen Jahren lokal zahlreich. Gerne ruht der Falter auch an hellen Wänden, hält dabei jedoch die Flügel geschlossen. Mir ist er in freier Wildbahn noch nie begegnet. Umso mehr freue ich mich immer über die tollen Fotos der Mitleser.“