Zum Tag des Pandas SVE-Maskottchen Paul – der Panda über den Spielalltag, seine Highlights und Probleme

Elversberg · An diesem Samstag um 13 Uhr spielt die SVE zu Hause gegen Kiel. Einer, der sie ganz dolle anfeuert, ist Maskottchen Paul. Da am Tag des Heimspiels auch der internationale Tag des Pandas ist, also quasi Pauls großer Tag, ist es mal an der Zeit, den Paul zu Wort kommen zu lassen. Und der hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und SZ-Reporterin Elke Jacobi Rede und Antwort gestanden.

16.03.2024 , 09:03 Uhr

Link zur Paywall SVE-Maskottchen Paul im Einsatz 7 Bilder Foto: Christina John

Von Elke Jacobi Lokalredaktion Neunkirchen