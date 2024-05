Fanmarsch der SVE-Fans SV Elversbergs Fans ließen es zum Saisonabschluss krachen

Zum Saisonabschluss hatten die Fans erstmals einen Fanmarsch organisiert: Vom Alten Markt aus ging es durch die für den Verkehr gesperrten Fichten-, die Heinitz- und die Lindenstraße hoch zur Ursapharm-Arena. Mit leuchtender Pyrotechnik, reichlich Nebel, Getrommel und lautstarken Gesängen zog der Tross mit geschätzt rund 1000 Fans – natürlich alle in den Vereinsfarben Schwarz und Weiß gekleidet – durch den Ort. Eine ganz gemischte Truppe – Fanclubs, viele Jugendliche und junge Erwachsene, Familien mit Kindern, neu Hinzugekommene ebenso wie langjährige Stadiongänger, die den Durchmarsch von der Regionalliga Südwest über die 3. Liga begleitet hatten bis in die 2. Bundesliga – vereinte sich hinter dem Banner der „Sportvereinigung“, das die erste Reihe vor sich her trug. Viele Schaulustige filmten und fotografierten vom Straßenrand oder von Logenplätzen an den Fenstern der Häuser aus. „Ist ja auch mal schön, dass man die Begeisterung in den Ort trägt“, sagte eine Zuschauerin am Rand – sonst spielt sich das Treiben eben im und ums Stadion ab.