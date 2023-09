Fußball SV Elversberg muss einen Lernprozess durchmachen

„Wir hatten brutal gute Phasen in unserem Spiel“, hob Trainer Kai Klankert nach dem ersten Saisonheimspiel der SV Elversberg in der Frauenfußball-Regionalliga das Positive hervor. Diese starken Phasen und ein spielerisches Übergewicht waren am Sonntag allerdings nicht genug: Das Heimspiel in Göttelborn gegen den SC Bad Neuenahr endete mit einer 0:1 (0:1)-Niederlage. Nach einer Viertelstunde erzielte Marisol Kröncke nach einem Konter das goldene Tor der Partie. Mit einem von SVE-Verteidigerin Paula Quintanero abgefälschten Schuss überwand sie Torfrau Patricia Chladekova, die erneut für die verletzte Nadine Winckler im Tor spielte.