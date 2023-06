Fußball Eine Halbzeit zum Vergessen

Mönchengladbach · Die SV Elversberg hofft nach dem 1:2 in der Relegation bei Borussia Mönchengladbach auf die Zweitliga-Rückkehr. Im Rückspiel am Sonntag will sie sich von Beginn an ganz anders präsentieren als im Hinspiel.

12.06.2023, 17:45 Uhr

Von David Benedyczuk

„Wenn man das Spiel insgesamt betrachtet, können wir uns über die 1:2-Niederlage nicht beschweren“, sagte Spielführerin Lara Martin. Die Mittelfeldspielerin der SV Elversberg erlebte am Sonntag mit ihrer Mannschaft im Hinspiel der Relegation zur 2. Bundesliga einen Start zum Vergessen. Bereits nach drei Minuten ging Borussia Mönchengladbach durch ein Freistoßtor von Emily Tichelkamp in Führung und versetzte die knapp 9000 Zuschauer im Borussia-Park in Ekstase. Vor beeindruckender Kulisse hatte die SVE danach große Probleme, wie Martin bestätigte: „In der ersten Hälfte waren wir zu eingeschüchtert von der Atmosphäre. Da war die Nervosität zu groß. Wenn es zur Pause 5:1 für Gladbach steht, können wir uns nicht beschweren.“