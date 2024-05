„Wir hier, mit unserem kleinen Dorfverein“ SVE schlägt Hertha BSC: Ode an die Freude an einem Tag der Freude

Na was denn auch sonst, wenn nicht die „Ode an die Freude“? Mit der überraschte das Kreisjugendorchester (KJO) die Fans der SV Elversberg am Sonntag vorm Spiel gegen die Hertha aus Berlin. Grund zur Freude gab es schließlich reichlich, steht doch bereits seit Samstagnachmittag fest: Auch in der kommenden Saison wird die Elv im Unterhaus der Bundesliga spielen.