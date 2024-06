SV Elversberg SVE gibt am letzten Spieltag das Double aus der Hand

Verrückte Fußball-Welt: Die B-Jugend der SV Elversberg hat das Finale gegen den Erzrivalen 1. FC Saarbrücken mit 3:2 nach Verlängerung gewonnen und den Gewinn des Fußball-Saarlandpokals gefeiert (wir berichteten). Nur vier Tage danach gab es aber lange Gesichter. Denn der FCS drehte den Spieß um und verhinderte, dass die U 17 der SVE das Double feiern konnte. Die Blau-Schwarzen nutzten am letzten Spieltag der Regionalliga Südwest einen Patzer von Spitzenreiter Elversberg, zogen in der Tabelle am Nachwuchs des Zweitligisten noch vorbei – und feierten den Gewinn der Meisterschaft.