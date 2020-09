In der vergangenen Saison setzte sich der FV Eppelborn im Heimspiel der Fußball-Saarlandliga gegen den FSV Jägersburg souverän mit 5:0 durch. Hier bejubeln die FVE-Spieler den Treffer zum 2:0 durch Murat Adiguezel (am Boden). Am Samstag treffen die beiden Teams erneut aufeinander. Dann aber in der Oberliga. Foto: Kerosino Foto: Thiel Achim/Kerosino