Fußball-Oberliga : Spitzenspiel für die SV Elversberg II am Rhein

Elversberg Die SV Elversberg II fiel am Sonntag durch das 1:1 zu Hause gegen die TSG Pfeddersheim vom zweiten auf den vierten Platz in der Südstaffel der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zurück (wir berichteten).

Eines der Teams, die an der Reserve des Regionalligisten vorbeizogen, war Arminia Ludwigshafen. Die Arminen haben nun einen Zähler mehr als Elversberg II. Das könnte sich aber schnell wieder ändern – denn an diesem Samstag um 14.30 Uhr ist die SVE II zum Spitzenspiel in Ludwigshafen zu Gast.

Nach fünf Spieltagen ist das Feld in der Oberliga übrigens noch dicht beisammen: Elversberg II (aktuell neun Zähler) könnte bei einem Sieg in Ludwigshafen im Optimalfall die Tabellenführung übernehmen. Umgekehrt könnte das Team im Falle einer Niederlage aber auch bis auf Rang acht abrutschen.

Wie viele Punkte am Ende der 22 Staffel-Spieltage nötig sein werden, um einen der begehrten Plätze in der Aufstiegsrunde (für sie qualifizieren sich die ersten Sechs) zu ergattern, ist schwer abzuschätzen. „Das kann ich wirklich nicht sagen“, erklärt auch Emich.

In der österreichischen Bundesliga, die seit zwei Jahren mit zwölf Teams im selben Modus spielt wie aktuell die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, erreichte der TSV Hartberg in der Spielzeit 2019/20 mit 29 Punkten als Sechster die Meisterrunde. Austria Wien musste mit vier Zählern weniger in die Abstiegsrunde. In der Spielzeit 18/19 verpasste der SV Mattersburg dagegen mit 29 Zählern als Siebter knapp die Meisterrunde.