Fußball Oberliga : Höhenflug von Elversberg II geht weiter

Elversberg Team von Marco Emich siegt auch in Worms beim Regionalliga-Absteiger.

Zu diesem Zeitpunkt war Elversberg II bereits eine halbe Stunde in Überzahl. Der Wormser Sandro Loechelt hatte in der 57. Minute Gelb-Rot gesehen. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, gab Emich zu. Zum Zeitpunkt des Feldverweises lag Elversberg II nämlich 1:2 hinten. In der 65. Minute setzte sich dann Yannik Haupts in der Zentrale in zwei Zweikämpfen durch. Danach bediente er Marvin Wollbold, der zum 2:2 einschoss. Zuvor hatten Lennart Grimmer und Jan Dahlke die Wormatia zu Beginn der beiden Halbzeiten in Führung gebracht. Maurice Baier erzielte der 19. Minute das zwischenzeitliche 1:1.