Fußball-Saarlandliga Warum Fritsch auf dem Feld noch fehlt

Wenn Fußball-Saarlandligist SV Elversberg II an diesem Freitag um 19 Uhr in Friedrichsthal Aufsteiger SG Marpingen-Urexweiler empfängt, wird ein Akteur, der eigentlich wichtige Führungsaufgaben auf dem Feld übernehmen sollte, wie schon in den zurückliegenden Wochen zuschauen müssen. Der 34-jährige Michael Fritsch, der vor der Runde von Oberligist FV Diefflen als Co-Spielertrainer zur Zweitliga-Reserve der SVE kam, stand für seinen neuen Club bislang erst 13 Minuten auf dem Feld. Im Auftaktspiel von Elversberg II gegen den VfL Primstal (0:0) wurde der Routinier eingewechselt, seitdem kam kein weiterer Einsatz hinzu.