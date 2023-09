Die Situation in Elversberg beim Heimspiel der Elv gegen den HSV „Das hier heute haben wir ganz schön unterschätzt“

„kurz vor 11 in der Fichtenstraße“: Von St. Ingbert aus kommend (ein Geheimtipp) geht es problemlos in den Elversberger Ortskern. Parkplätze an der Straße sind überraschenderweise reichlich vorhanden. „Das hier ist wie in einem gallischen Dörfchen“, scherzt Nadine May. Sie ist bereits gut zwei Stunden vor Anpfiff mit ihrem Mann Ernst unterwegs zur Kaiserlinde. Seit zwei Jahren, erklärt die Elversbergerin, sei sie ein richtiger Fan der SVE. „Davor sind wir auch immer mal einfach so ohne Karten an den Zaun gucken gegangen. Doch das geht ja jetzt nicht mehr“, erzählt sie. Während ihr Mann ein weißes Poloshirt trägt, hat Nadine das Trikot ihrer Lieblingsmannschaft übergestreift. Die beiden machen sich ganz bewusst früh auf den Weg, wie sie erklären: „So zwei Stunden vor Spielbeginn macht es schon Sinn loszugehen. Beide hoffen am Samstagvormittag auf den Sieg. „Gegen den HSV wird es schwer“, sagt Nadine May. Gefeiert, betonen beide, wird nicht nur beim Sieg, sondern auch, wenn die SVE gut gespielt hat.