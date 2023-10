Erstes Flutlichtspiel am Freitagabend Heimspiel SV Elversberg gegen Braunschweig: Straßen voll gesperrt, so kommen Sie trotzdem zum Spiel

An diesem Freitag findet für die SV Elversberg bekanntermaßen das erste Fluchtlicht-Heimspiel der Zweiten Bundesliga statt. Das Spiel – Anpfiff 18.30 Uhr – bringt neue Herausforderungen mit sich. Nicht unbedingt gegen den Gegner. Eintracht Braunschweig ist zurzeit Tabellenletzer, Elversberg auf Platz elf. Nein, die größte Herausforderung spielt sich im Umfeld ab. Thema: Parksituation. Das hat die vergangenen Spiele über recht gut funktioniert, wie Spiesen-Elversbergs Bürgermeister Bernd Huf weiß. Die via herunterklappbares Schild ausgewiesenen Anwohnerparkzonen werden gut angenommen, Beschwerden gingen gegen null. Es werde regelmäßig kontrolliert. Gut genutzt werde der Shuttle-Service, den der Verein anbietet. Alleine, was etwas Probleme macht: Obwohl die Eintrittskarten die kostenlose Nutzung des ÖPNV ermöglichen, nützt das Einigen nix. Den Spiesern beispielsweise. Denn da gibt es keinen entsprechenden Linienverkehr. „Die ganze Zeit haben wir ja auch an Samstagen keine Busse gebraucht. Aber das kriegen wir hin.“