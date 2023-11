2. Bundesliga „Überhaupt traue ich Elversberg alles zu“ – so bereiten sich die Fans auf das Spiel gegen St. Pauli vor

In dieser Woche läuft es bei den saarländischen Fußballvereinen rund. Am Dienstag setzte sich der FC 08 Homburg in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth mit einem 2:1 durch, am Mittwoch schickte der 1. FC Saarbrücken Rekordmeister Bayern München mit dem gleichen Endergebnis in Runde zwei im Pokal nach Hause. Am Freitag, 3. November, ist erneut die SV Elversberg gefragt.