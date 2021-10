Neuer Lieferdienst ab heute : „Sushi Palace“: Das Saarland bekommt einen neuen Sushi-Palast

Fans japanischer Küche aufgepasst: Am Montag eröffnet im Saarland ein neuer Sushi-Lieferdienst. Wohin der „Sushi Palace“ überall liefern wird und einen ersten Blick auf die Karte findet ihr hier.

Das bekannte Franchiseunternehmen „Sushi Palace“ eröffnet eine Filiale in Spiesen-Elversberg. Das hat das Unternehmen per Pressemitteilung angekündigt. Das 2015 gegründete Unternehmen verfügt in Deutschland bereits über 25 Filialen - die 26. kommt jetzt ins Saarland.