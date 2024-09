Berschfeschd in Elversberg Feierwetter, Heimsieg, Tanzparty

20 Stände auf dem Alten Markt und damit mehr als in der Vergangenheit, perfektes Feierwetter, ein tolles Programm und schließlich am Samstag ein 4:0- Heimsieg der SV Elversberg gegen SV Darmstadt 98 – beim Elversberger Berschfeschd am Wochenende passte vieles zusammen. Und es fehlte auch nicht an vielfältigen Schluck- und Schlemmerangeboten. Dazu gehörten unter anderem die original spanischen Churros und die original holländischen Pommes ebenso wie der original saarländische Schwenker und original bayerisches Weißbier aus dem Starnberger Brauhaus.