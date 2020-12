Sternsinger-Aktion Spiesen-Elversberg : Der Segen kommt diesmal als „Segenspaket“ nach Hause

Spiesen-Elversberg Für den Erhalt der Segenspakete ist eine Anmeldung bis zum 31.Dezember erforderlich.

Unter dem Motto „Sternsingen – aber sicher!“ wird es 2021 in Spiesen-Elversberg eine besondere Sternsingeraktion geben, die als Aktionswoche vom 9. bis zum 17. Januar gestaltet wird. Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen sind Besuche an den Haustüren nicht möglich, trotzdem bringen die Sternsinger ihre Segensbotschaft „20*C+M+B+21“ kontaktlos zu den Menschen und sammeln Spenden für benachteiligte Kinder weltweit. Der Segen kommt in Form eines „Segenspaketes“ nach Hause, wie es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde weiter heißt. Darin befindet sich auch ein Segensaufkleber für die Haustür sowie ein Spendentütchen mit allen Informationen, die Sternsinger finanziell zu unterstützen. Wer ein Segenspaket erhalten möchte, kann sich telefonisch unter (0 68 21) 6 34 30 47 unter Nennung von Namen und Adresse anmelden. Alternativ gibt es die Möglichkeit einer Online-Anmeldung unter www.pgspiel.de oder per E-Mail an sternsinger.spiel@t-online.de. Zudem liegen in den örtlichen Geschäften Anmelde-Postkarten bereit. Für den Erhalt der Segenspakete ist eine Anmeldung bis zum 31.Dezember erforderlich. Die Sternsinger-Aktionswoche beginnt mit einem Eröffnungsgottesdienst am 9. Januar um 18 Uhr in der Kirche St. Ludwig. Von 11. bis 16 Januar kann die Aktion durch den Kauf eines gebackenen Sterns unterstützt werden, den die Elversberger Bäckerei Krämer zugunsten der Sternsinger anbietet. Am 16. Januar werden dann die Segenspakete an die angemeldeten Haushalte verteilt und „Segenshaltestellen“ in Geschäften eingerichtet. Dort sind die Sternsinger mit einem Stand präsent, der Segen kann „to go“ mitgenommen werden und auch Spenden sind möglich. Die Haltestellen wird es vor der Bäckerei Krämer, dem Edeka-Markt Hoffmann sowie in der Kirche St. Ludwig geben, wie es weiter heißt.