Sportlerehrung in Spiesen-Elversberg 2022 : Spiesen-Elversberg ehrt Sportler

Bürgermesiter Bernd Huf (links) bei der Sportlerehrung 2022 Foto: Sieger/Gemeinde

Spiesen-Elversberg Fast 40 in Spiesen-Elversberg ortsansässige Sportler und Sportlerinnen waren zu Gast im Festsaal des Rathauses in Spiesen, um sich für herausragende Leistungen in ihrer Sportart von Bürgermeister Bernd Huf mit Urkunde, Medaille und kleinen Präsenten ehren zu lassen.

Das teilt die Gemeinde mit. Mit einem musikalisch humorvollem Rahmenprogramm begleitete Klavierkabarettist Lukas Philippi durch den Abend. Geehrt wurden Sportler für erste und zweite Plätze bei Saarland-Meisterschaften in der höchsten Spiel- und Leistungsklasse oder erste bis dritte Plätze bei deutschen oder internationalen Meisterschaften, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Neben Sportarten wie Laufen (Grojo’s Lauftreff), Billard (Billardclub 1921 Elversberg) und Trampolin (DJK Elversberg), waren dieses Jahr auch zwei neue Sportarten vertreten: Motorradfahren (Stefan Hoffmann) und Kegeln (Holger Hamm).