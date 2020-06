Aktion des Jugendbüros : Die Gemeinde Spiesen-Elversberg zeigt Herz

Spiesen-Elversberg 150 bunt gestaltete Herzen verschönern bereits den Rathausplatz rund um den Brunnen.

Nachdem Corona bedingt die beliebte Osterfreizeit der Gemeinde Spiesen-Elversberg ausfallen musste, verschickte das Team des Jugendbüros zunächst Holzherzen an die eigentlichen 45 Teilnehmer mit der Bitte, ihre Wünsche in und nach der „Coronazeit“ auf den Herzen darzustellen und an das Jugendbüro zurückzusenden.

Aber bei den 45 Herzen blieb es nicht. Wie ein Lauffeuer sprach sich die Aktion in der Gemeinde rum, teilt diese in einer Pressemitteilung mit. Es kamen etliche Anrufe und Emails, mit der Bitte, auch ein Herz zu bekommen. Tatsächlich bekam das Jugendbüro über 300 Anfragen, und die MitarbeiterInnen des Bauhofs hatten alle Hände voll zu tun, die Herzen auszusägen. Der erste Schub an Herzen weht seit zirka einer einer Woche im Sonnenschein zwischen den Arkaden am Rathausbrunnen und die Verwaltung hofft, dass die nächsten 150 Herzen bald folgen.