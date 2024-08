Die Metamorphose beginnt Langdell Spiesen-Elversberg: Startschuss für ein Leuchtturmprojekt

Spiesen-Elversberg · Am Donnerstag war erster Spatenstich zum Umbau des Tennisheims In der Langdell in Spiesen-Elversberg. Entstehen wird ein Jugend- und Freizeitzentrum. Geplante Eröffnung ist im Spätsommer 2025.

29.08.2024 , 19:06 Uhr

Trotz Hitze griffen Bürgermeister Bernd Huf, Minister Reinhold Jost und Bundestagsabgeordneter Markus Uhl zusammen mit weiteren Lokalpolitikern und Vertretern der beteiligten Planungsbüros am Donnestag beherzt zum Spaten und zur Schaufel. Foto: Anja Kernig

Von Anja Kernig