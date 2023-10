Gemeinderat Spiesen-Elversberg Solidargemeinschaft mit ukrainischer Gemeinde besiegelt

Die Gemeinde Mykhailo-Kotsyubynske liegt in der Ukraine, an der Grenze zu Belarus. Künftig wird die Gemeinde Spiesen-Elversberg eine ganz besondere Beziehung zu dieser Gemeinde haben. Denn die Solidaritätsgemeinschaft mit der ukrainischen Gemeinde wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung quasi per Tischklopfen besiegelt. Bevor sie endgültig festgeklopft werden wird, wird jede der fünf im Rat vertretenen Fraktionen noch den entsprechenden Vertrag erhalten.