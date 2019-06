Es geht um Erfolge : Meldungen für Sportlerehrung bis zum 1. August

Spiesen-Elversberg Die Gemeinde Spiesen-Elversberg wird, wie in den vergangenen Jahren, auch in diesem Jahr verdiente Sportler und Mannschaften ehren. Gewürdigt werden auch die Leistungen ortsansässiger Sportler, die in auswärtigen Vereinen ihren Part erbracht haben.

