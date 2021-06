Gemeinde Spiesen-Elversberg teilt mit : Eichenprozessionsspinner melden

Spiesen-Elversberg Wegen erhöhten Arbeitsaufkommens fällt die Bürgersprechstunde der Unteren Bauaufsichtsbehörde bis auf Weiteres aus. Betroffen ist auch der Termin am 8. Juli. Das meldet die Gemeinde Spiesen-Elversberg.

Außerdem ruft die Gemeindeverwaltung dazu auf, den Eichenprozessionsspinner zu melden. Im Zeitraum von Ende Mai bis Oktober sind die Nester mit den Raupen an Bäumen zu finden. Betroffen davon sind Eichen im Bereich der Astwinkel und auch am Stamm. Die Haare der Raupen sind giftig und können zu körperlichen Reaktionen in Form von Hautreizungen (Pusteln mit starkem Juckreiz) und Schleimhautreizungen bis hin zu Atemnot führen.