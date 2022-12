Weihnachtsfeier mit Ehrungen : Viermal Bronze, einmal Gold – Ehrungen beim THW

Spiesen-Elversberg Der THW-Ortsverband Spiesen-Elversberg hat Helfer mit dem Ehrenabzeichen der THW-Jugend Saarland ausgezeichnet. Im Rahmen der Weihnachtsfeier überreichte der stellvertretende Landesjugendleiter Philipp Lutz gleich viermal das Ehrenzeichen in Bronze und zusätzlich einmal das Ehrenzeichen in Gold.

Ersteres wurde an Helfer des Ortsverbandes verliehen, die sich beim Neubau der Geschäftsstelle in Friedrichsthal/Maybach eingebracht haben, wie es in einer Mitteilung des THW weiter heißt. Das goldene Ehrenzeichen wurde an Ralf Schenkel verliehen. Er erhält diese Auszeichnung für seine Verdienste in der THW-Jugend und dabei insbesondere für seine langjährige zuverlässige Tätigkeit auf Landes- und Bundesebene, so heißt es weiter. In den 1990er und 2000er Jahren begleitete Ralf Schenkel verschiedene Ämter in der THW-Jugend Saarland und war insbesondere 2002 maßgeblich für die Durchführung des Bundesjugendlagers am Bostalsee verantwortlich. Nach seiner Tätigkeit als Landesjugendleiter ist Ralf Schenkel bis heute als Delegierter tätig.