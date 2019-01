später lesen Im Supermarkt beklaut Diebstahl von Geldbörse im Supermarkt Teilen

Am Samstagnachmittag wurde einer 73 Jahre alten Kundin in einem Einkaufsmarkt in der Lindenstraße in Elversberg die Geldbörse gestohlen, teilte die Polizei mit. Die Frau bewahrte ihr Portemonaie in einer Einkaufstasche auf, die am Einkaufswagen hing. red