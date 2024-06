Dieses Wochenende in Spiesen-Elversberg Zum Glück für Fußballfans wird in Spiesen 50-Jähriges gefeiert

Und weil dann am Freitag die Straße sowieso schon gesperrt ist, die KEW bereits alles notwendige verlegt hat und der ein oder andere Stand bereits aufgebaut ist, da dachte man sich: Warum nicht nutzen und das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft am Freitagabend übertragen? Und deshalb wird ab 20 Uhr auf dem Rathausvorplatz das Spiel Deutschland gegen Schottland auf großem Bildschirm als Public Viewing angeboten. In der Pastor-Kollmann-Straße haben dann bereits erste Stände geöffnet, so bietet das DRK Getränke an. Foodtrucks mit Arancini und Langos sorgen dafür, dass niemand Hunger leiden muss. Allerdings wird dies nach bisherigem Stand die einzige Public-Viewing-Veranstaltung sein. Extra eine Leinwand speziell für die weiteren Spiele zu besorgen – wegen des Festes ist diesen Freitag sowieso schon eine da für die Übertragung des Festaktes aus der Kirche –, dass sei auf Dauer zu teuer, sagt Jannik Rosinus vom Hauptamt der Gemeinde.