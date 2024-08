Spiesen Feiern mit ganz viel Herz und Benzin im Blut

Ein Juchzer bricht sich Bahn vor dem Johanna-Ruppert-Haus und hallt noch ein paar Augenblicke nach. Gerade hat sich das dreirädrige Motorrad mit fettem Sound in Bewegung gesetzt. Vorn der Fahrer in schwarzer Montur grinst, hinter ihm auf dem erhöhten Rücksitz jubelt ein junger Mann im Vereins-

shirt der SV Elversberg. Für ihn ist es schon die x-te Runde. Gleich wird das schwarze Trike hinter der WZB-Werkstatt Gas geben und der Fußballfan die Arme ausbreiten. Dann nämlich fühlt es sich ein bisschen an wie fliegen.