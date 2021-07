Webex-Meeting Gemeinderat Spiesen-Elversberg : Rat sagt Ja zu Kauf von Luftfiltern – aber mit Bauchschmerzen

Spiesen-Elversberg Gemeinderat Spiesen-Elversberg bestätigte zudem die Finanzierung des neuen, 900 000 Euro teuren Jugendzentrums.

Das dicke Ende kommt erst noch. Aber für das Haushaltsjahr 2020 sieht es unerwartet gut aus. Wie im Webex-Meeting des Gemeinderates mitgeteilt wurde, verzeichnet die Gemeinde Spiesen-Elversberg beim Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von 2 Millionen Euro. Der Finanzhaushalt schließt mit einem zahlungswirksamen Überschuss von 2,77 Millionen Euro. „Damit wird die Defizitobergrenze klar unterschritten“, so Bürgermeister Bernd Huf, „und das Sanierungsziel 2020 eingehalten“. Maßgeblich zu verdanken ist das den Zuweisungen des Bundes und des Saarlandes für Corona bedingte Steuerausfälle in Höhe von 878 000 Euro. Tatsächlich kam es aber zu deutlich weniger Steuerausfällen. „Ausfälle sind erst 2021 und insbesondere in den Folgejahren zu erwarten“, ließ Huf keine falschen Hoffnungen aufkommen. Immerhin: Für 2020 mussten weniger Kassenkredite beantragt oder konnten zurückgezahlt werden. „Geringere Personalkosten und Verzögerungen bei städtebaulichen Begleitmaßnahmen sowie größeren Unterhaltungsprojekten haben die Aufwendungen und Auszahlungen deutlich reduziert.“ Steffen-Werner Meyer (SPD) mahnte an, nach den Sommerferien zügig an die Beratungen für 2022 zu gehen. Was der Bürgermeister begrüßte: „Wir sind bestrebt, den neuen Haushalt dieses Jahr noch zu verabschieden.“