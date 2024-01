Bustouristik An den Gästen orientieren

In der Mitgliederversammlung der Gütegemeinschaft Buskomfort (GBK) in Stuttgart wurde Silke Becker heute einstimmig in den Vorstand wiedergewählt. Die Busreiseveranstalterin aus dem saarländischen Spiesen-Elversberg will sich in dem Verband für einen modernen Tourismus engagieren, der sich an den Bedürfnissen der Gäste orientiert, wie es in einer Pressemitteilung der GBK heißt. Die GBK klassifiziert hochwertige Reisebusse mit Sternen, die Mindeststandards für die Beinfreiheit und den technischen Bordservice garantieren. Silke Becker arbeitet seit 2015 im Vorstand des Verbands mit. „Mit diesem Engagement möchte ich dazu beitragen, die Qualität in der Bustouristik nach vorne zu bringen“, erklärt die Geschäftsführerin der Firma Horst Becker Touristik in Spiesen-Elversberg. „Damit sich der Komfort im Bus an den Bedürfnissen der Kunden orientiert, die sich wie Gäste fühlen und gerne mit diesem klimafreundlichen Verkehrsmittel reisen sollen.“