KV Alleh Hopp Spiesen Und Action! - der KV Alleh Hopp Spiesen startet in die neue Session

Der Karnevalsverein (KV) Alleh Hopp Spiesen ist am Samstag, 11. November, im Rathaus der Gemeinde Spiesen-Elversberg mit vielen Gästen in die fünfte Jahreszeit gestartet, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

14.11.2023 , 11:11 Uhr

Florian I. (Kohler) und Evelyn I. (Kohler) regieren das Spieser Narrenvolk. Kinderprinzessin ist Mia I. (Kohler) Foto: Luisa Stopp

In diesem Jahr wird unter dem Motto „Alleh Hopp – ganz großes Kino“ gefeiert.