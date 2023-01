Vespafreunde Elversberg : 30 Jahre Leidenschaft für die heißen Öfen

Elversberg Seit 30 Jahren bestehen nun die Vespafreunde Elversberg. Dies ist für die mehr als 100 Rollerfahrer und -fahrerinnen Anlass, auf die vergangenen Jahre zurückzublicken, aber auch Ausblick auf die kommenden Jahre zu halten.

Die Mitglieder sind in einer Altersstruktur zwischen 20 und über 80 Jahren zu finden, jeden Samstag wird zu einer Ausfahrt in die nähere Umgebung eingeladen, monatliche Tagesfahrten führen in Hunsrück und Eifel, aber auch Luxemburg, Lothringen und Elsass haben es den Vespafreunden angetan, heißt es weiter. Die Teilnahme an Veranstaltungen heimatnaher Vereine und Ortsvereine sind für alle eine Selbstverständlichkeit, Kameradschaft und Harmonie in der Gemeinschaft sind sprichwörtlich Programm, gelten im Verein als oberste Ziele, Traditionell findet jeweils freitags ein Stammtisch im Vereinslokal statt. Neben den regelmäßigen Mitgliederversammlungen gehören auch Wanderungen, Sommer- und Oktoberfest, Weihnachts- oder Jahresabschlussfeier zum jährlichen Programm.