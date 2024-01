Dreikönigs-Aktion in Spiesen-Elversberg Segen gibt’s auch zum Mitnehmen

NUn kann die Aktion durch den Kauf von gebackenen Sternen in verschiedenen Variationen unterstützt werden, die von der Elversberger Bäckerei Krämer angeboten werden. Ein Teil des Verkaufspreises kommt direkt der Sternsingeraktion zugute. Die „Sternenwoche“ bei Krämer läuft bis Samstag, 13. Januar. An diesem Tag sind dann jeweils Sternsingerinnen und Sternsinger vor der Bäckerei Krämer und dem Edeka-Markt Hoffmann präsent. Sie bieten an ihren „Segenshaltestellen“ den Segen „to go“ in Form eines Aufklebers für die eigene Haustür an und geben Gelegenheit zur Unterstützung der Sternsinger-Projekte mit einer Spende. Diese können in diesem Jahr entweder vor Ort, online oder per Überweisung getätigt werden.