Schummer beerbt Demmerle Trainerwechsel bei SV Elversberg II

Der Fußball-Oberligist SV Elversberg II erwartet an diesem Sonntag, 23. April, um 16 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Elversberger Kaiserlinde in der Abstiegsrunde die TSG Pfeddersheim. Als Tabellenvorletzter haben die Gastgeber nur noch theoretische Chancen auf den Klassenverbleib, da vermutlich sieben bis acht Mannschaften – je nach Anzahl der Regionalliga-Absteiger – absteigen.