Wie geht es weiter? Wie geht es weiter mit der Schranke beim Galgenbergturm?

Wie das genau mal laufen soll mit der Schranke am Parkplatz am Galgenbergturm im hinteren Verlauf der Friedrichstraße, der Plan dazu ist gemacht. Allerdings hakt er an einem: Die KEW hat noch keinen Stromanschluss gelegt. Und wann das der Fall sein wird, das bedauerte Bürgermeister Bernd Huf bei SZ-Anfrage nicht beantworten zu können. Ein Leser hatte sich an die SZ gewandt und wollte gerne wissen, wie es denn genau bereits vor einiger Zeit errichteten Schranke weitergehen soll.