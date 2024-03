Neuer Kurs beim Kneippverein Spiesen Nur zum Schein: Fasten für Ängstliche

Am 7. März ist der Tag der gesunden Ernährung. Ein Thema, das alle Jahre wieder während der Fastenzeit bei den meisten Menschen aufploppt. Fasten als Möglichkeit, den Körper zu reinigen, zu entschlacken. Vielen fällt der Verzicht aufs Essen nicht so leicht. Das weiß auch Fastenleiterin Kerstin Wohnig vom Kneipp-Verein Spiesen. Seit 2016 bietet sie Kurse in Heilfasten an. Auch dieses Frühjahr wieder, gleich vier an der Zahl. Zuvor hatte sie selbst Kurse besucht, war davon so angetan, dass sie spontan anbot, sollte die Kursleiterin in Rente gehen, zu übernehmen. Und so geschah es. Überwiegend Frauen besuchen die Kurse. Inzwischen auch jüngere. Das Gros ist zwischen 30 und 70 Jahre alt. Sie selbst schwört aufs Heilfasten: „Das glaubt keiner, dass man da wirklich keinen Hunger hat, aber nichts essen ist leichter als wenig essen.“