On-Demand-Bus in Spiesen-Elversberg Bei Anruf Busfahrt mit „Flitsaar“

Spiesen-Elversberg · In Spiesen-Elversberg kann man dank des On-Demand-Busverkehrssystems „Flitsaar“ einen Kleinbus per Telefon, Internet oder App an die Wunschhaltestelle bestellen.

20.06.2024 , 10:18 Uhr

Dank der Flitsaar-Busse kommt man auch ohne eigenes Auto in Spiesen-Elversberg schnell und flexibel an sein Ziel. Bei der Vorstellung des neuen Bus-Systems (von links): David Amri (Ministerium), Bürgermeister Bernd Huf, Landrat Sören Meng, Seniorenlotsin Cornelia Kreuter, NVG-Geschäftsführer Pascal Koch, Klaudija Eric (NVG), Anna-Theresa Woll (Gemeinde Spiesen-Elversberg), Olaf Niesen und Matthias Schmidt (Abteilung Kämmerei, Beteiligungen und ÖPNV Landkreis Neunkirchen) Foto: Anja Kernig

Von Anja Kernig