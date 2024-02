Rathaussturm in Spiesen-Elversberg Hippie Huf flehte vergebens: „Give peace a chance!“

Spiesen-Elversberg · Wie er da so genüsslich an seinem „Tütchen“ zieht und die langen, braunen Haare kokett aus dem Gesichtsfeld wirft, scheint es dem Ober-Hippie Huf so richtig Spaß zu machen, das Rathaus auf friedliche Weise zu verteidigen.

09.02.2024 , 19:03 Uhr

Bürgermeister Bernd Huf flehte mit seiner Hippie-Mannschaft vom Rathaus vergeblich: „Give peace a chance!“. Foto: Heike Jungmann

Von Heike Jungmann Reporterin in Neunkirchen

Vor 50 Jahren, also in der Hochzeit der Hippie-Bewegung, ist die Gemeinde Spiesen-Elversberg „geboren“. Aber wer hätte gedacht, dass es im Rathaus anno 2024 so viele Anhänger der Hippie-Bewegung gibt?