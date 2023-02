Prinzenpaarempfang in Spiesen : Spiesen-Elversberger Narretei zu Gast im Rathaus

Spiesen-Elversberg Bürgermeister Bernd Huf die Karnevalsvereine mitsamt Prinzenpaaren und Feierhexen in den Sitzungssaal ein, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Als Zeichen des guten Willens in der Hoffnung, dass das Rathaus dieses Jahr vielleicht nicht gestürmt wird, wurden die Narren mit Getränken und Schnitzelweck verköstigt.

Für Unterhaltung sorgten auch die Kostümgeschenke der Prinzenpaare an den Gemeindechef. So trat er zuerst als Pilot und danach als Pastor in Erscheinung. Die erste Verkleidung steht natürlich mit dem Motto des KV Alleh Hopp „do fliesche fort“ in Verbindung und mit dem Pastor-Kostüm spielte die NKV auf den von der Verwaltung beabsichtigten Umbau der Herz-Jesu-Kirche zur Eventhalle an.