Mehrere Autos demoliert : Randalierer ziehen durch die Straßen von Spiesen

Spiesen Mehrere tausend Euro Schaden ist bei einem Zug von Randalierern durch Spiesen entstanden. Nach einem Zeugenanruf ist die Polizei sofort ausgerückt.

Junge Männer sind am frühen Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr randalierend durch Straßen in Spiesen gezogen und haben geparkte Autos demoliert. Unter anderem hatte einer der 18- bis 20-jährigen Leute einen Teleskopschlagstock dabei, mit dem auf die Autos eindrosch. Nachdem ein Zeuge den Notruf wählte, konnte die Polizei die Täter mit einem Streifenwagen einsammeln. Auf die warten jetzt verschiedene Strafverfahren, so die Beamten. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.