Weihnachtliches Ambiente : Adventskalender in Spiesen-Elversberg

An den Adventssonntagen öffnen sich wieder die Türen des „Lebendigen Adventskalenders“ in Spiesen-Elversberg. Die Pfarrei St. Ludwig – Herz Jesu lädt zu Gebet, Geschichten und Musik an verschiedenen Orten ein.