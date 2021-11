Versammlung im CFK Spiesen : Zusammenhalt in besonderen Zeiten

Der neu gewählte Vorstand des Paritätischen Landesverbandes Rheinland-Pfalz/Saarland . Foto: Landesverband/Stoewesand

Spiesen-Elversberg Die Mitgliederversammlung des Paritätischen Landesverbandes Rheinland-Pfalz/Saarland fand im CFK in Spiesen- Elversberg statt.

Zur Mitgliederversammlung hat die Vorsitzende des Paritätischen Landesverbandes Rheinland-Pfalz/Saarland, Gaby Schäfer, am Freitag die 610 Mitglieder des Verbandes nach Spiesen-Elversberg eingeladen. In den Räumen seiner Mitglieds­organisation, der Lebenshilfe Neunkirchen, im Centrum für Freizeit und Kommunikation (CFK) in Spiesen wurde unter Einhaltung der Corona-Regeln neben organisatorischen Abstimmungen im Verband und der Wahl des neuen Vorstandes über die umfangreichen sozialpolitischen Aktivitäten sowie die erbrachten Dienstleistungen für die Mitgliedsorganisationen berichtet, wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt.

Auch die wiedergewählte Vorsitzende Gaby Schäfer und der Landesgeschäftsführer des Paritätischen Landesverbandes Rheinland-Pfalz/Saarland, Michael Hamm, gingen in ihren Ausführungen auf die großen Herausforderungen für soziale Einrichtungen und Vereine durch die Pandemie ein: „Corona wird auch in den nächsten Jahren noch nachwirken. Insbesondere die wahrscheinlich anstehenden Sparmaßnahmen der öffentlichen Haushalte werden zukünftige Verhandlungen über Entgelte und freiwillige Leistungen deutlich erschweren. Von daher ist die Krise noch nicht vorbei, sondern nur die erste Etappe der Krise. Von politischer Seite ist daher jetzt wichtig, dass der in der Krise allseits proklamierten ‘Systemrelevanz’ nun auch Taten folgen. Die Wohlfahrtsverbände und die darin organisierten Mitgliedsorganisationen müssen in den nächsten Jahren gestärkt und nicht durch finanzielle Einschränkungen geschwächt werden“, stellte Gaby Schäfer fest.

Info Das Führungsteam des Landesverbandes Der neu gewählte Vorstand des Paritätischen Landesverbandes Rheinland-Pfalz/Saarland 2021: Gaby Schäfer (Vorsitzende), Wilbert Peifer (1. stellvertretender Vorsitzender), Dr. Armin Kuphal (2. stellvertretender Vorsitzender), Oliver Backhaus, Thomas Dane, Oswald Fechner, Stefan Hellmann, Claus Helmert, Dr. med. Martin Kaiser, Astrid Koch, Jochen Krentel, Prof. Dr. Langguth, Bernhard Müller, Isabella Müller-Jakobs, Josephine Ortleb, Dorothea Schäfer, Winfried W. Weber.