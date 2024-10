Oktoberfest in Elversberg Auf dem Schulhof ist „o’zapft“

„Grüß Gott und ein herzliches Hallo“, strahlte Moderator Patrick Wehrle auf der Bühne unter seinem Filzhut. „Es ist soweit. Heute startet das erste Elversberger Oktoberfest.“ Gerade eben war der rot uniformierte Fanfarenzug der Elversberger Narrenzunft lautstark ins Festzelt eingezogen. Mit „Live is live“ und anderen Hits sorgten die Damen und Herren musikalisch für einen zünftigen Auftakt – auf dem Schulhof der Grundschule im Herzen Elversbergs, der sich die kommenden Tage fest in bayrischer Hand befindet. Daran lassen Maßkrüge mit schäumendem Hofbräu unter blau-weißen Wimpelketten auf blau-weiß karierten Tischecken keinen Zweifel; gegen den kleinen Hunger treten unter anderem Weißwürste mit Brezel und süßem Senf an. Das liebt nicht nur der Bajuware, sondern auch der gemeine Saarländer. „Für Freitag und Samstag sind wir fast ausverkauft“, freute sich Gastgeber Achilles Tanousas, der in doppelter Mission unterwegs ist. Zum einen gehört ihm das griechische Lokal „Athena“ in der Glückauf-Halle in der St. Ingberter Straße, zum andern ist Tanousas Ehrensenator der Elversberger Narrenzunft, die viele fleißige Helfer ins Zelt entsendet.