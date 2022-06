6x11-Jähriges : Närrische Sommerparty der Elversberger Narrenzunft

Für Partystimmung soll die Band The Beavers sorgen. Foto: The Beavers/Oliver Thom

Spiesen-Elversberg Die Schließung der Glück-Auf-Halle in Elversberg im Oktober 2019 zwang die Narrenzunft, ihr 6x11-jähriges Jubiläum in der Session 2019/20 kurzfristig abzusagen. Zwei Jahre der Pandemie bedingten Zwangspause folgten.

Am Samstag wird ein Showprogramm mit dem musikalischen Highlight The Beavers zahlreiche Gäste in den VIP-Raum der Ursapharm-Arena locken.

Kartenreservierung für die Sommerparty mit The Beavers, am Samstag, 9. Juli, 19.11 Uhr, unter der Telefonnummer (0 68 21) 97 54 55 oder per E-Mail an nkv.elversberg@gmail.com.