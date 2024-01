Neujahrsempfang in Spiesen-Elversberg Tacheles und ein Alleinstellungsmerkmal

„Wir sind 2023 DIE Sportgemeinde Deutschlands gewesen“, stellte Bürgermeister Bernd Huf dem lokalen Teil seiner Neujahrsansprache voran. Eingeladen hatte die Verwaltung der knapp 13 000-Seelen-Kommune Spiesen-Elversberg erneut in die Ursapharm-Arena, in der derzeit emsig gebaut wird. Beim Eintreffen konnten die Gäste noch den Arbeitern draußen bei der Demontage der Stahlrohr-Konstruktion der Nordtribüne zuschauen. In der umgestalteten Porsche Premium Lounge gab es diesmal mehr Platz für die Zuschauer vor der Bühne. Auf der sorgte das Duo Tom & Sue von der ersten Minute an mit ikonischen Hits für wohlige Atmosphäre, angefangen von Sinatras „New York, New York“ über die Hymne der Olympischen Sommerspiele 1988 in Südkorea, „One Moment in Time“, bis hin zum Bond-Evergreen „Goldfinger“ – stimmlich großartig interpretiert von Sue Lehmann, begleitet von ihrem Ehemann am elektrischen Piano.