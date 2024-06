Konzerte in Spiesen-Elversberg Spieser Musiksommer startet mit Goodlife

Vom 6. Juni bis zum 11. Juli werden jeden Donnerstag ab 19 Uhr unterschiedliche Bands in Spiesen auf der Bühne stehen und bei hoffentlich warmem, sonnigem Wetter den Besuchern die Sommerabende versüßen. Und in diesem Jahr gibt es neben erfrischenden Getränken und leckerem Grillgut für die hungrigen Gäste auch jeden Tag einen Arancini-Stand. Mit einem Konzert mehr als im vergangenen Jahr präsentiert die Gemeinde Spiesen-Elversberg in diesem Jahr den Spieser Musiksommer (kurz: SMS) auf dem Rathausvorplatz, wie es in der Ankündigung weiter heißt.