Spiesen-Elversberg : Immer wieder donnerstags gibt’s dolle Musik

Die Band New Screamers, von links: Rudi „Gulli“ Spiller (Gesang, Bass), Schlagzeuger Roman Gryzb und Gitarrist Alex Beyrodt. Foto: New Screamers

Spiesen-Elversberg Ab dem 24. Juni lockt der Musik-Sommer nach Spiesen in einen Biergarten. Abschluss mit The New Screamers.