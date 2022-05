Das hat Tradition : Hier gilt: Maibaum immer zweimal setzen

Mit Geschick und Muskelkraft hievten die Männer und Frauen der Elversberger Feuerwehr den Maibaum auf dem Alten Markt nach oben. Foto: Heinz Bier

Spiesen-Elversberg Kein Ortsteil soll zurückstehen und keiner soll sich benachteiligt fühlen. Deshalb ist es guter Brauch, dass in Spiesen-Elversberg seit jeher zwei Maibäume gesetzt werden, einer auf dem Alten Markt in Elversberg und einer auf dem Rathausvorplatz in Spiesen.