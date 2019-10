Musikabend : Mit Bertolt Brecht fing alles an

Spiesen-Elversberg Margret Gampper und Bernd Möhl präsentierten ihr neues Programm. r

Überhaupt gelang es Gampper und Möhl von Beginn an, eine Verbindung zu den Zuhörern zu knüpfen und diese so wunderbar in die Welt und in die Dinge einzubinden, die in den dargebotenen Liedern beschrieben wurden. Das Publikum dankte es letztendlich mit starkem Applaus. Wer einen kurzweiligen und niveauvollen Musikabend erleben möchte, dem sei ein Besuch dieses Konzerts empfohlen. Weitere Termine sind am 31. März in der Limbacher Mühle, am 4./5. April im Theater im Viertel/Saarbrücken und am 15. April in der Stengelkirche Wellesweiler.