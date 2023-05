Von und für Menschen mit und ohne Behinderung Zusammen feiern: Party mit Botschaft

Klaus Häusler ist voll im Treiben an diesem Donnerstag kurz vor 19 Uhr. Man stelle sich ein kleines Dorffest vor mit Live-Musik und Gastronomie, dann hat man einen Eindruck davon, was am Vorabend des 5. Mai auf dem Gelände des Wohnverbunds Tom Mutters Haus im Gewerbepark Spiesen passierte. Dorthin hatten die Lebenshilfe Neunkirchen und die Gemeinde Spiesen-Elversberg gemeinsam zur zweiten inklusiven After-Work-Party geladen: Von und für Menschen mit und ohne Behinderung. Ein voller Erfolg! „Die Stiftung verkauft Rostwürstchen“, lässt Häusler, Vorsitzende der Stiftung Lebenshilfe im Kreis Neunkirchen, im Vorbeigehen fallen. Nur um gleich grinsend anzufügen: „Aber wir sind schon ausverkauft. Das ist gut!“